Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Bydgoszczy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bydgoszczy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W niedzielę, 30 czerwca 2024 roku, w Gądeczu pod Bydgoszczą odbędzie się Festiwal Disco Polo. To wyjątkowa okazja by w otoczeniu natury posłuchać największych hitów muzyki disco polo. Sprawdźcie kto wystąpi.

Dawniej te miejsca przyciągały tłumy. Teraz zostały po nich tylko fotografie i wspomnienia. Gdzie mieszkańcy Bydgoszczy spędzali kiedyś czas? Targowiska, kluby, kawiarnie, księgarnie - to właśnie tam życie miasta pulsowało najmocniej. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat.

Weekend w Bydgoszczy. Koncerty, Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce, Drzwi Otwarte w Przedszkolnej Chatce, rajd rowerowy, spacery tematyczne, festiwale, biegi i wiele innych ciekawych imprez. Sprawdźcie, co robić w ten weekend 28-30 czerwca 2024 roku, w Bydgoszczy.

Na pomoc seniorce ruszył Robert Tokarski, który widział całą sytuację. Pomógł kobiecie wydostać się poza rogatki. Chwilę potem przez przejazd przemknęły trzy składy. "Żaden z kierowców, którzy czekali przed szlabanami, nie ruszył się, by pomóc".

Pies w restauracji to widok, który u wielu osób wciąż budzi konsternację. Pomimo tego, że świat się zmienia, a wraz z nim nasze przekonania i przyzwyczajenia, nie każdy z klientów lubi oglądać czworonogi podczas spożywania posiłku. Coraz więcej lokali akceptuje jednak ich obecność. Oto lista restauracji w Bydgoszczy które możecie odwiedzić ze swoim pupilem, według rankingu internautów. Zobacz listę punktów w naszej galerii.

Drogowcy z Bydgoszczy pokazali, jak będą wyglądały nowe parkomaty. Montaż urządzeń ma rozpocząć się jeszcze w wakacje. W urządzeniach będzie można zapłacić kartą.

Do czwartku droga krajowa nr 10 w Zielonczynie może pozostać zamknięta. Decyzja ta jest wynikiem tragicznego zdarzenia, do którego doszło w środę przed południem. Cysterna przewożąca metan zderzyła się czołowo z ciężarówką, co skutkowało śmiercią jednego z kierowców i hospitalizacją drugiego.