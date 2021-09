Graty zalegają przy wiatach w Bydgoszczy nawet wtedy, gdy firma nie odbiera wielkogabarytowych śmieci. Władze spółdzielni rozkładają ręce

Spółdzielnia przypomina, że wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywa się co dwa tygodnie . Harmonogramy wywieszone są na klatkach schodowych budynków na terenie RSM Jedność.

- W związku z wieloma skargami dotyczącymi bałaganu przy wiatach śmietnikowych, prosimy o dostosowanie się do zasad i regulaminu porządku domowego oraz wystawianie odpadów wielkogabarytowych w miarę możliwości bezpośrednio przed ich odbiorem – czytamy w komunikacie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Bydgoszczy.

Nie jest to jednak problem jednej spółdzielni. Jak mówi nam Jarosław Skopek, prezes SM Zjednoczeni, jeszcze do roku ubiegłego spółdzielnia wywoziła tego rodzaju odpady na własny koszt. To rozwiązanie jednak nie sprawdziło się na dłuższą metę.