Wyżyny za PRL-u. Tak powstawało drugie największe osiedle w Bydgoszczy [archiwalne zdjęcia]

Wyżyny to dziś drugie pod względem wielkości osiedle w Bydgoszczy, które zamieszkuje prawie 29 tysięcy osób. Pierwsze bloki zaczęto tu budować w 1971 roku. Co na tym terenie znajdowało się wcześniej?

Bartodzieje Małe, obejmujące jeszcze część Wzgórza Wolności i Kapuścisk, włączono do Bydgoszczy w 1920 roku. Do naszych czasów ocalało kilka nazw dawnych ulic. Należą do nich m.in. Ku Wiatrakom i Ogrody. Ciekawostką jest to, że w miejscu dzisiejszego marketu Piotr i Paweł istniała ulica Mogiły.