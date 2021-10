Instytucje kulturalne w Bydgoszczy przygotowały moc atrakcji dla seniorów. To będzie weekend kulturą

Ciekawy program przygotowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, która zaprasza 2 października (sobota) w godz. 10-15 do gmachu głównego na Starym Rynku. Wśród licznych propozycji dla seniorów z Bydgoszczy i okolic znajdą się projekcje filmów - perełek klasyki kina (godz. 10 i 12). Będą też kreatywne warsztaty plastyczne pt. “Z Liter - Obrazy” (godz.10) oraz warsztaty „Serduszkowe obrazy” (godz. 12). Poprowadzi je Magdalena Mrugowska z WiMBP. Od godz. 11 do 14 chętni mogą wziąć udział warsztatach sitodruku. Otwarta Pracownia Sitodruku zaprasza do wykonania własnych odbitek i do przynoszenia swoich bawełnianych toreb, koszulek, poduszek. Całość zakończy o godz. 14 - koncert Wiesława „Marcysia” Marcysiaka.