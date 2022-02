Jak postępuje rozbudowa dróg rowerowych przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy?

Obecnie trwa przebudowa odcinków istniejących ciągów od wiaduktów warszawskich do ul. Inflanckiej. Zostały one już poszerzane do 3 metrów, by bezpiecznie mogli korzystać nie tylko piesi ale i rowerzyści. Wykonane zostały krawężniki. Przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonawca rozpocznie prace przy robotach nawierzchniowych - informuje ZDMiKP.

Na nawierzchni zastosowany zostanie asfaltobeton. Tym samym nową nawierzchnię zyska ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości ponad 1300 metrów. Zadanie realizuje firma Strabag, która wyceniła wartość prac na ponad 780 tysięcy złotych.

W ramach wykonanych robót, przebudowany został również przystanek autobusowy przy ul. Kaplicznej.