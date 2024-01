Budynek przy ulicy Gimnazjalnej 2 to zabytkowa kamienica. W pierwotnej formie wzniesiono ją w latach 70. XIX wieku. W kolejnych latach obiekt przebudowywano. W latach 1916-45 pełniła funkcję kliniki medycznej. Charakterystycznym elementem kamienicy jest wykusz w ściętym narożniku zwrócony na plac Wolności. Elewację frontową klasycyzującej kamienicy zdobią między innymi gzymsy, naczółki i boniowanie na wysokości parteru. Elewację od strony południowej wieńczy płaski trójkątny szczyt.

Połowę zabudowań należących obecnie do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego otwarto i udostępniono przedsiębiorcom w 2015 roku. Wówczas odnowiono przyległą do kamienicy willę z nr 2a. Teraz do finiszu zmierza remont drugiej części zabudowań z kamienicą. Zza rusztowań wyłania się już między innymi odrestaurowana elewacja. Będzie ona ozdobą placu Wolności. Na jego rewitalizację podpisaliśmy umowę.

W kamienicy znajdzie się około tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowych. W obiekcie urządzone zostaną również sala konferencyjna z zapleczem oraz pomieszczenia przeznaczone na warsztaty rzemieślnicze i produkcyjne. Rozwój infrastruktury biznesowej zapewnić ma lepszy rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt otrzymał wsparcie z funduszy unijnych RPO w wysokości ponad 8 mln złotych. Wartość wszystkich prac projektowo-budowlanych to ok. 11 mln zł. Odpowiada za nie bydgoska firma „Kontbud”.