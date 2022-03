Kolejne TIR-y darów dla Ukrainy - dla żołnierzy i dla cywilów - wyjechały z Bydgoszczy [zdjęcia]

- Czapki z głów dla każdej bydgoszczanki i każdego bydgoszczanina, dla darczyńców! Dzięki Wam udało się zebrać ponad trzy TIR-y darów. W tej chwili to, co najważniejsze: lekarstwa, wszelkie środki opatrunkowe, żywność z długim terminem ważności i chemia. Wszystko to, co potrzebne. Tam są ludzie, którzy nie mają możliwości zrobienia zakupów. Nawet na granicy w tej chwili wszystkie rzeczy są wykupione. Nie mają nawet podstawowych środków higienicznych. A dla dzielnych żołnierzy to bielizna termiczna, ciepłe okrycia, śpiwory, karimaty i wszystko to, co się im przyda. Jeszcze raz, wszystkim Wam bardzo dziękujemy - mówiła w relacji na żywo Joanna Czerska-Thomas, która kieruje punktem zbiórki na Zawiszy.