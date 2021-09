Most Uniwersytecki w Bydgoszczy. Rozpoczęto naprawę, potrwa jeszcze około pół roku [zdjęcia]

Po obecnie trwającym - drugim etapie prac - nastąpi trzeci: próbne obciążenia po naprawie, prace sprawdzające elementy konstrukcji, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń – planowane. Po zakończeniu etapu trzeciego obiekt zostanie oddany do ponownego użytku.

- Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want (ich poluzowanie) wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów - wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy.