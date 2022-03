Na podbydgoskich liniach autobusowych będzie od kwietnia więcej kursów do gmin Osielsko i Dobrcz

- Od kwietnia zwiększona zostanie liczba kursów w dni powszednie na liniach nr 93, 94, 95. Dodatkowo dla linii nr 98 zwiększona zostanie liczba kursów do Bożenkowa. Uruchomiony zostanie też dodatkowy przystanek pn. Żołędowo/Klonowa - informuje ZDMiKP, dodając, że dotacja gminy Osielsko w tym roku na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej wzrośnie o ok. 450 tysięcy zł, a gminy Dobrcz o ok. 15 tysięcy zł.