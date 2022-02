Niesamowity spływ z historia i zabytkami po drodze! Z wiosłami na rzekę Głomię, czyli jak się dobrze bawić przy złej pogodzie

Ten ciek to lewy dopływ Gwdy o długości ok. 52 km, z czego w planie był tylko odcinek między Złotowem a Krajenką (wg GPS tylko 13,5 km, a zgodnie z opisami miejscowych organizatorów spływów 16, a nawet 20 km). Rzeka płynie przez Pojezierze Krajeńskie w północno-wschodnim fragmencie województwa wielkopolskiego. Jednak tutejsze rzeki znajdują się w zlewni Noteci, a więc administrowane są przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Kiedyś były tam Niemcy

Do 1 września 1939 roku, a więc do wybuchu II wojny światowej, tereny za zachód od rzeki Łobżonki leżały w granicach Niemiec, a Głomia nazywana była Glumia. Polacy nazywali ją wtedy Głomnicą, Głumią lub Brzuchownicą, zaś w roku 1949, gdy Polska przesunęła się na mapie Europy po Odrę, ustalono urzędową nazwę Głomia i tak już zostało. Dziś Łobżonka stanowi zachodnią granicę województwa kujawsko-pomorskiego.

Wiatr i deszcz prosto w oczy

Gdy wodujemy się przy moście na południowo-zachodnich rogatkach Złotowa (poniżej Jeziora Złotowskiego), wieje wiatr, z ukosa zacina deszcz ze śniegiem, niosący co rusz lodowe igiełki. Te igiełki będą nas kłuć po twarzach do końca spływu – do samej Krajenki. Ale co rozbić, takie przyjemności jak uprawienie kajakarstwa swoją cenę mają.