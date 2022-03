Około 2 ton darów przekazali uchodźcom z Ukrainy mieszkańcy bydgoskich Kapuścisk

Na ogłoszenie z informacją, że potrzebni są wolontariusze, by doprowadzić zbiórkę do końca, odpowiedziało 5 osób. Razem ze mną, kuzynką Dominiką i jej mężem Arturem – 8-osobowa ekipa. Świetlicę, w której gromadziliśmy dary, udostępniła nam wiceprezes RSM Jedność, która przez cały dzień wraz z koleżanką dzielnie sortowała wszystko to, co zwoziliśmy.