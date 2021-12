Opera Nova przywitała publiczność nowym oświetleniem [zdjęcia]

- Każdy, kto przychodził do Opery w ostatnich latach, widział wiszące kable z sufitu. W końcu doczekaliśmy się oświetlenia. Efektownego, nowoczesnego, współgrającego z całym wnętrzem i wystrojem. Myślę, że będzie to pozytywnie odebrane przez publiczność – mówi Ewa Chałat, rzecznika prasowa Opery Nova w Bydgoszczy.

29 grudnia publiczność miała możliwość zobaczyć nowe oświetlenie górnego foyer. W 2006 roku budynek został przeznaczony do użytku, a w tym roku Opera Nova w końcu się go doczekała. Jak opisuje Ewa Chałat z Opery Nova, dzięki niemu poczujemy się prawie jak w Pałacu Zimowym, a eleganckie stroje publiczności, będą z nim idealnie współgrały. W inauguracji nowego oświetlenia uczestniczył Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

W zeszłym roku Koncert Sylwestrowo-Noworoczny odbył się w formie online na kanale YouTube Opery Nova, ze względu na pandemię koronawirusa. Jednak sami występujący mówią, iż to zupełnie co innego i cieszą się, że w końcu mogą występować przed publicznością. W tym roku odbędzie się 5 koncertów – od 29 grudnia do 2 stycznia.