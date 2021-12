Po przebudowie ul. Kujawskiej w Bydgoszczy jest bezpieczniej. Przez rok nie doszło tam do wypadku

Zobacz wideo: Zimowe atrakcje Bydgoszczy w sezonie 2021/2022

Jak wynika z policyjnych statystyk, przed przebudową Kujawskiej i obu rond, które łączy ta ulica, każdego roku dochodziło tam do około 50 zdarzeń drogowych. Większość stanowiły kolizje, ale zdarzały się też poważne wypadki.

Po roku od uruchomienia arterii miasto informuje, że liczba wypadków w tych miejscach spadła do zera. Doszło do 33 kolizji. To ważne rozróżnienie. W policyjnych statystykach jako wypadki kwalifikuje się sytuacje, w których uczestnicy odnoszą obrażenia, są hospitalizowani albo giną.