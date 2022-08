Przed nami kolejny weekend z zabytkowymi autobusami. 20 i 21 sierpnia "68 BBO" pojadą na trasie Exploseum - Osiedle Leśne

W weekend pojedziemy zabytkowym mercedesem za Bydgoski Budżet Obywatelski

Do obsługi linii przewidziane są autobusy Ikarus i Mercedes.

UWAGA: W związku z organizacją Triathlonu w Myślęcinku, nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 68 BBO.

W sobotę będzie ona przez cały dzień kursowała na trasie Park Przemysłowy/Exploseum - pętla Dworzec Leśne.

W niedzielę trasa będzie skrócona do Dworzec Leśne tylko do godziny 13. Potem kursy zostaną przywrócone do pętli Myślęcinek.