Ścieżka rowerowa połączyła powiaty bydgoski i nakielski. Będzie rajd inauguracyjny

Budowę 15 km traktu rozpoczęto zimą 2020 r. Od lat walczyli o to mieszkańcy. Przetarg wygrało bydgoskie przedsiębiorstwo: Proj-Bud. Koszt budowy wysoki, ponad 5 mln zł. Starostwo Powiatowe w Nakle mogło podjąć temat dzięki współpracy z gminą Nakło. Wspólnie udało się pozyskać ponad 4 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ministerstwo też sypnęło groszem

Największym wyzwaniem dla drogowców była budowa kładek dla pieszych nad ciekami Paramelka i Kanałem Bydgoskim. Ogłoszono na to dodatkowy przetarg. Wykonanie kładek to dodatkowo koszt blisko 1,3 mln zł brutto. Przeznaczono na to m.in. fundusze z rezerwy subwencji ogólnej ministra infrastruktury w wysokości 600 tys. zł.