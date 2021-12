Tak wygląda w wyremontowanym pokoju Pana Zygmunta z Bydgoszczy. Tak spędzi święta [zdjęcia]

Przed świętami dzieją się cuda , ale tym razem dobrymi aniołami okazali się wolontariusze Stowarzyszenia Dzięki Wam. Udało się im wyremontować lokum w części domu, która była w lepszym stanie. W październiku zgodę na przenosiny pana Zygmunta w to miejsce wyraził właściciel nieruchomości i co ważne, także sam zaangażował się w remont. Od tej chwili senior żyć będzie w godnych warunkach.

Prace rozpoczęły się w połowie października br. - Kiedy tam weszliśmy, wiedzieliśmy, że będzie to wymagało sporo pracy - mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia Dzięki Wam. - Największym wyzwaniem, po odgruzowaniu pomieszczenia, było położenie posadzki betonowej wraz z izolacją. Tego zadania podjął się Radosław Marcinkowski i zrobił to na medal. Panele na podłogę położył z kolei Sławomir Gill. Oczywiście, trzeba było też, m.in., skuć tynki, położyć nową instalację elektryczną, pomalować ściany. Długo by wyliczać. W remoncie aktywnie pomagał też Ireneusz Woźniak, a całość nadzorował Tomasz Guzy, który z zawodu jest budowlańcem, więc pod jego skrzydłami czuliśmy się bezpieczniej.