Bydgoszcz. 16-latek wszedł na dach lokomotywy. Został porażony prądem, nie przeżył

- W piątek wieczorem doszło do tragedii, zginął 16-letni chłopak, który razem z grupką rówieśników poszedł na cmentarzysko starych pociągów. Najprawdopodobniej zmarł w skutek niebezpiecznego skakania po pociągach. Podobno pogotowie go reanimowało, ale nie udało się go uratować. Chłopak uczył się w VIII LO w Bydgoszczy. Był dobrym uczniem - zadzwonił do nas jeden z Czytelników, pytając, dlaczego policja, PKP i szkoła milczą na temat tragedii.

Sprawdziliśmy. Policja potwierdza, że do tragicznego zdarzenia doszło w miniony piątek (10 grudnia 2021 r.) o godz. 23.