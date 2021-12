Spór na linii Rezydencja Sowa a Eljazz w Bydgoszczy. Goście skarżą się na hałas dobiegający z klubu muzycznego

- Sprawa została zgłoszona na policję bez uprzedzenia mnie, bez jakiekolwiek rozmowy ze mną - mówi Józef Eliasz, właściciel klubu Eljazz. - Policja faktycznie do mnie dzwoniła. Raz był to policjant, który poinformował mnie, że zostało złożone takie zgłoszenie. Usłyszałem, że będę musiał się zgłosić, żeby złożyć wyjaśnienia. Wyznaczył pewien termin, ale powiedziałem, że niestety w tym czasie mam koncert. Wtedy powiedział, że wobec tego ustalimy jakiś inny czas. Do tego już nie doszło.