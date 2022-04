Tak wyglądają drogi w Kujawsko-Pomorskiem! Krajowe "dróżki" i drogi ekspresowe. Czy przez 20 lat wiele się zmieniło?

Po 20 latach istnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (rocznica miała miejsce 1 kwietnia) droga ekspresowa S5 wydłużyła się do 83 km, ale jeszcze w tym roku do tej wartości dodamy 45 km.

S10 w niedaleką przyszłość

12 – kilometrowy fragment S10 między węzłami Bydgoszcz Południe a Bydgoszcz Błonie wybudowany został w latach 2008-2010. Między Bydgoszcz Błonie a Bydgoszcz Emilianowo jest 14,29 km i ten odcinek (wraz z rozbudową DK25) planowany jest do realizacji w latach 2023-2026. W tym samym czasie ma powstać odcinek S10 Bydgoszcz Emilianowo – Solec Kujawski (bez węzłów) o długości 8,64 km. Solec Kujawski – Toruń Zachód to kolejny odcinek tej trasy o długości 21,15 km, który ma powstać w latach 2023-2026.

Mamy też 24 km ekspresowej „dziesiątki”, o czym wielu kierowców zapomina, bo wszyscy mówią tylko o planowanym do budowy odcinku między Bydgoszczą a a Toruniem (50 km).

Ostatnim, czwartym odcinkiem S10 o długości 11,8 km, jest ten między Toruniem Zachód a Toruniem Południe, który pełni też rolę południowej obwodnicy Torunia. To jednak droga jednojezdniowa o standardzie ekspresowym. Jego przebudowa na drogę dwujezdniową także ma się odbyć w latach 2023-2026.

Stan prac na S5

Wróćmy jednak na S5, bowiem mieszkańcy, a zwłaszcza kierowcy z zachodniej i północnej części naszego regonu nie mogą doczekać się jej zakończenia, dopięcia w całość między Bydgoszczą a Nowymi Marzami, co ma się sfinalizować jeszcze w tym roku. Dzięki temu przejazd ze Żnina, Szubina i Bydgoszczy do Trójmiasta i generalnie nad morze stanie się o wiele dogodniejszy.

Na razie na północnym odcinku drogi krajowej nr 5 (bo głównie po jej śladzie odbywa się ruch) auta kluczą między poszczególnymi placami budowy S5. Roboty wznowiono po zimowej przerwie, która trwała do 15 marca, choć niektóre lżejsze prace toczyły się przy sprzyjającej aurze.

Bydgoszcz Północ - Świecie Południe

Świecie Południe - Nowe Marzy

Budimex to wykonawca 23-kilometrowego odcinka S5 Świecie Południe - Nowe Marzy. 25 marca na 5,5-kilometrowym odcinku ruch przełożono na obwodnicę Świecia, która powstała ponad dwie dekady temu. Droga połączy obwodnicę Świecia z autostradą A1. Zaawansowanie prac to ok. 70 proc.