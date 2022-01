Terminal płatniczy w autobusie czy tramwaju nie działa? Nie dostaniesz mandatu. Ale w Bydgoszczy twierdzą inaczej Wojciech Mąka

Sąd we Wrocławiu w swoim orzeczeniu jest jednoznaczny - zablokowany terminal płatniczy w pojeździe komunikacji miejskiej nie daje podstaw do ukarania pasażera za brak biletu. Dariusz Bloch

Jeśli w autobusie albo tramwaju komunikacji miejskiej nie działa terminal do zakupu biletów, kontroler nie może nas ukarać. Tak zdecydował sąd we Wrocławiu. W Bydgoszczy nadzorujący system płatności zbliżeniowych wciąż twierdzą co innego.