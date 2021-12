To będzie szok dla kierowców - także w Kujawsko-Pomorskiem! Mandaty ochłodzą szalone głowy

Na razie mandaty wrażenia nie robią

Taryfikator mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości wygląda następująco: do 10 km na godz. mandat w wysokości 50 zł. Od 11 do 20 km na godz. 50 - 100 zł i 2 punkty karne. Od 21 do 30 km należy się mandat 100 - 200 zł i 4 pkt. Od 31 do 40 km mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt. Od 41 do 50 km od 300 do 400 zł i 8 pkt. Od 51 km na godz. w górę mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych.