To koniec CWKS Zawisza. Z końcem roku nastąpi likwidacja mającego 75-letnią historię klubu. Zdecydowały kwestie finansowe

- To bardzo smutny dla nas dzień, lecz nie mamy innego wyjścia - mówił we wtorek podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CWKS Zawisza Waldemar Keister, jego prezes. - Nie możemy jednak doprowadzić do sytuacji, że klub upadnie ze względu na długi. Z jednej strony miasto obligowane ustawą sejmową, musiało powołać Bydgoskie Centrum Sportu oraz Bydgoskie Obiekty Sportowe, które zdjęły z nas ciężar utrzymywania obiektów i pracowników, z drugiej jednak strony pozbawiły klub możliwości pozyskiwania przychodu z tego tytułu. I mamy tego pełną świadomość. Nie oznacza to, że się poddajemy. Szukamy innych rozwiązań. Proponujemy poszczególnym stowarzyszeniem mającym swoją autonomiczność: czyli boksu, gimnastycznej, kajakarskiej, lekkoatletycznej, podnoszenia ciężarów, piłkarskiej, strzelectwa sportowego i wioślarstwa, wspólne działania na rzecz istniejącej już od dwóch lat Fundacji Zawisza im. Teresy Ciepły.