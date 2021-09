Uczniowie budowlanki pomagają wyremontować dom niepełnosprawnej bydgoszczanki Małgorzata Pieczyńska

Uczniowie bydgoskiej budowlanki już wielokrotnie udowodnili, że mają wielkie serca. W 2019 r. remontowali lokal przy ul. Grunwaldzkiej (na zdjęciu), który strawił pożar. Teraz pomagają niepełnosprawnej mieszkance Wyżyn. Tomasz Czachorowski/Archiwum

Gdy sprawa wydaje się beznadziejna, do akcji wkraczają oni - wolontariusze Stowarzyszenia Dzięki Wam. Tym razem remontują dom niepełnosprawnej mieszkanki Wyżyn. Kilka dni temu dołączyli do nich uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Bydgoszczy, którzy z energią zabrali się do pracy.