Urząd Marszałkowski zabiera głos w sprawie dwóch etatów dyrektorki biura ZIT w Bydgoszczy

Tak brzmi sygnał przekazany "Expressowi Bydgoskiemu" przez pracowników zależnego od bydgoskiego ratusza Biura ZIT.

ZIT to środki z Unii Europejskiej. Dystrybucją zajmuje się na podstawie porozumienia Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim, pytany o sytuacje z biurze ZIT w Bydgoszczy mówi: Biuro ZIT BTOF zostało powołane do obsługi porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawartego pomiędzy 25 samorządami wchodzącymi w skład ZIT BTOF. I to porozumienie reguluje działanie biura w imieniu 25 sygnatariuszy do którego prowadzenia zobowiązał się prezydent miasta Bydgoszczy.