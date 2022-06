W Bydgoszczy spada zainteresowanie fotowoltaiką, za to rośnie - pompami i magazynami energii

- W kwietniu zamontowaliśmy może 10 procent tego, co w marcu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że w marcu na inwestycję w panele decydowali się wszyscy ci, którzy chcieli zdążyć przed wejściem w życie nowych zasad (kto zdążył, będzie za energię z fotowoltaiki rozliczał się po staremu przez 15 lat - red.) - mówi Artur Serkowski, współwłaściciel AM Group Solar z Lisiego Ogona. - Czerwiec będzie jeszcze kiepski, ale myślę, że zainteresowanie odbuduje się w lipcu. Ceny gazu i węgla sprawią, że fotowoltaika będzie ciągle opłacalna.