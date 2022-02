W Bydgoszczy uczczono 42. rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego

Bydgoszczanin Marian Rejewski - geniusz, który był prekursorem nowoczesnych metod łamania szyfrów, konstruktor „bomby Rejewskiego” (pierwowzoru elektrycznych maszyn łamiących kody). Nim jednak doszło do złamania kodu Enigmy, najpierw student ostatniego roku matematyki na Uniwersytecie Poznańskim, w latach 1929 uczestniczył w kursie kryptologii. 1 września 1932 roku rozpoczął pracę w Biurze Szyfrów, a już w grudniu tego samego roku, rozwiązał szyfr Enigmy! Do Rejewskiego dołączyli koledzy ze studiów, którzy razem aż do wybuchu wojny pracowali nad doskonaleniem deszyfru niemieckiej maszyny (to wówczas Rejewski konstruował urządzenia zdalnie deszyfrujące). To umożliwiło Brytyjczykom odczytywanie zaszyfrowanej niemieckiej korespondencji. Wojnę Rejewski ze współpracownikami spędzili we Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowali swoją pracę. Rejewski i jego koledzy na początku 1943 r. byli zatrzymani w Hiszpanii, kilka miesięcy spędzili w więzieniu. W maju tego samego roku wypuszczono ich na wolność. Polskich kryptologów ewakuowano - najpierw do Portugalii, a stamtąd do Gibraltaru. Wcielono ich do wojska Polskich Sił Zbrojnych. Od sierpnia 1943 r. pracowali w Wielkiej Brytanii dla Sztabu Naczelnego Wodza, ale nie zostali wówczas dopuszczeni do prac Brytyjczyków nad kodem Enigmy w Bletchey Park.