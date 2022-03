Wkrótce kolejna, dziewiąta, edycja festiwalu Ethniesy w Bydgoszczy. Kto wystąpi?

- Nasze tegoroczne hasło nie nawiązuje do szklanki wody, którą na starość mają podawać nam nasze dzieci. Bardziej chodzi o to, by te dzieci same mogły bezpiecznie i za darmo korzystać z tego najwyższego dobra, jakie daje nam Ziemia - tłumaczy Dominika Kiss-Orska, wieloletnia organizatorka i pomysłodawczyni festiwalu.