Wyroki w sprawach frankowych wydawane są coraz szybciej. W Bydgoszczy też jest sporo takich spraw

Tylko w 2021 roku do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafiło 866 tzw. pozwów frankowych. Warto zaznaczyć, że w roku poprzedzającym takich spraw było 310, a to nie koniec, ponieważ sędziowie wydziałów cywilnych w bydgoskim "okręgu" rozpoznawali wówczas już 320 innych spraw, w których pozwy skierowano wcześniej.

- Coraz częściej sędziowie uznają, że model frankowy charakteryzował się nieważnością podpisywanych umów, że one naruszały interes konsumentów, że teraz od czasu, kiedy zostaje wyznaczona pierwsza rozprawa w procesie, dochodzi do uznania, że umowa z bankiem na kredyt frankowy była nieważna - mówi Rafał Przybyszewski, adwokat.

Ostatnio informował w mediach społecznościowych o kolejnej wygranej sprawie frankowicza. Sąd rozpoznał i wydał postanowienie w ciągu 49 dni. I to od złożenia pozwu. Unieważnione zostały dwie umowy frankowe. Sąd przyznał rację klientowi Millennium Banku i Banku BPH oraz zasądził na rzecz poszkodowanych kredytobiorców całość dochodzonej kwoty. - Co najważniejsze, klienci nie muszą obawiać się już rosnącego zadłużenia we franku szwajcarskim. Złożyliśmy tak zwane wnioski o zabezpieczenie, które zostały uwzględnione. Owszem, wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale proces trwa i na czas procedowania sprawy "nie musicie tego kredytu płacić".