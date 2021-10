Bariera przeciwko skażeniu z terenu dawnego Zachemu budzi wątpliwości. Co ze sprawą skażonych gruntów i wód podziemnych? - pyta prof. Czop

- Co w najważniejszej sprawie - zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców Osiedla Łęgnowo Wieś? Czy w ogóle ktoś z posłów czy decydentów o tym w ogóle myśli... Przecież tym ludziom w niemoralny sposób odebrano jedyną rekompensatę za skażenie ich małej ojczyzny. Zrobiły to ich własne władze lokalne, ale były też zapowiedzi pomocy rządowej, kompletnie już zapomniane. Co ze sprawą silnie skażonych przez WWA gruntów i skażonych wód podziemnych? Czy ktoś o tym pamięta? Czy w ogóle ktoś też się zajmie rzetelnym załatwieniem sprawy szkody w środowisku zgłoszonej przez mieszkańców, w sposób analfabetyczny pod względem prawnym i merytorycznym potraktowanej przez RDOŚ w Bydgoszczy? - pyta na FB prof. Mariusz Czop.