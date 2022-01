Bilety w PKP Intercity i TLK drożeją! Nawet kilkanaście złotych więcej za podróż w jedną stronę

PKP Intercity od czwartku, 13 stycznia, podnosi ceny biletów za przejazdy. Zapłacimy nawet kilkanaście złotych więcej za przejazdy.

Zobacz wideo: Smaki Kujaw i Pomorza 3 - odcinek 33.

- PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku - rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych oraz do oferty przewoźników regionalnych. Obecna aktualizacja to pierwsza systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014 - podkreśla przewoźnik na swojej stronie internetowej. Podwyżka jest zaskakująca, nie informowano o niej wcześniej, zrobiono to z tygodniowym wyprzedzeniem. Na samej stronie internetowej przewoźnika również nie jest to istotna informacja, znajduje się na jednej z podstron. Tymczasem zmiany są - i to spore. Za bilety przyjdzie zapłacić nawet kilkanaście złotych więcej niż dotychczas. Są jednak i dobre informacje, trzy główne zniżki które można było uzyskać wynoszą obecnie 15, 30 i 45 procent, a nie jak wcześniej 10, 20 i 30 procent.

Trwa głosowanie... Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Wiosna Lato Jesień Zima Lubię wszystkie jednakowo

PKP Intercity opublikowało tabelę wzrostu tzw. ceny bazowej za bilety na pociągi TLK i InterCity. Cena bazowa to maksymalna cena biletu danego rodzaju według taryfy normalnej na przejazd w danej relacji i klasie wagonu, pociągiem danej kategorii i na danym rodzaju miejsca. Przeciętnemu pasażerowi nic to nie mówi, by sprawdzić, ile będzie musiał więcej zapłacić musiałby dotrzeć do szczegółowych zapisów w nowym cenniku - tam cenę bazową uzależniono od liczby kilometrów, którą musi przejechać pociąg.

Stare relacje, nowe ceny bazowe