Bilety za parkowanie w Bydgoszczy wkrótce zdrożeją. W planach powiększenie strefy [mapa]

Pod koniec minionego roku bydgoscy radni zdecydowali o zmianach w działaniu strefy płatnego parkowania. Najbliższe, co nas czeka, to podniesienie cen za pozostawienie samochodu w strefie. Druga zmiana to bardzo duże rozszerzenie dwóch obszarów, z których zniknie możliwość darmowego pozostawienia samochodu na ulicy czy chodniku.

Od 1 lutego drożej

Nie zmienią się koszty abonamentu dla osób mieszkających na terenie strefy - 30 zł w strefie A i 20 zł w strefie B. Przy ich wykupie można będzie wskazać dwie ulice, przy których możliwe będzie parkowanie. Pierwsza to ta, przy której dana osoba mieszka. Druga – ulica przylegająca do ulicy zamieszkania. Warunkiem wykupu takiego abonamentu jest wykazanie, że płaci się podatki w Bydgoszczy.

Nowa, większa strefa

Na pewno w tym roku w Bydgoszczy strefa płatnego parkowania zostanie znacznie rozszerzona. Trzeba zwrócić uwagę na to, że obecna podstrefa A zostanie powiększona o tereny między ulicami Pomorską i Gdańską - to ul. Kościuszki, Świętojańska, Chocimska - oraz o miejsca na Sielance, w rejonie ul. Markwarta i Al. Ossolińskich. Obszar między Grudziądzką, Focha i Kruszwicką też będzie podstrefą A.

Tak będzie wyglądać nowa strefa płatnego parkowania w Bydgoszczy. Termin rozszerzenia obecnej SPP do takiego kształtu jeszcze nie jest znany. Jerzy Chamier-Gliszczyński

Największa zmiana to jednak rozszerzenie obszaru B. Plan zakłada objęcie tą podstrefą niemal całej ulicy Grunwaldzkiej aż do ulicy Wrocławskiej. Skończy się więc nie tylko darmowe parkowanie dla mieszkańców, ale i dla pracowników sporego kompleksu biur, znajdujących przy tej ulicy. Płacić trzeba będzie m. in. na ul. Granicznej i na części Śląskiej. SPP sięgnie też do ulicy Toruńskiej, niemal pod samą halę Łuczniczka, oraz do ul. Jagiellońskiej aż po ulicę Krakowską. Obejmie także okolice ulicy Ogińskiego, Skłodowskiej-Curie i Sułkowskiego. W zasięgu strefy B znajdą się ulice między Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskiego a Kamienną: Chodkiewicza, Lelewela, Emilii Plater, Kilińskiego czy Cicha.