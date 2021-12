Bydgoskie urzędy mają skuteczne haki na hakerów. Przynajmniej na razie...

Jak informuje powołany w 1996 roku specjalny zespół do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci internet (CERT), Liczba takich incydentów gwałtownie rośnie. W skali kraju jeszcze na początku roku CERT zanotował trzydzieści takich prób, do listopada uzbierało się ich już ponad pół tysiąca. Hakerzy, atakując urzędy miast i gmin, chcą albo zablokować system w zamian za okup, albo wykraść dane osobowe. To zaś otwarta droga do kolejnych działań o charakterze przestępczym.

Eksperci uważają, że na wzrost liczby ataków w sektorze administracji publicznej miał wpływ lockdown i zdalny tryb funkcjonowania urzędów. Wiele z nie było przygotowanych na pracę zdalną, więc stały się dla hakerów łatwym celem.