Bydgoszcz. Elewacja zabytkowego, ponadstuletniego budynku VI LO, zostanie odnowiona

To bez wątpienia jeden z najokazalszych gmachów edukacyjnych w Bydgoszczy. Budynek, co jakiś czas przechodzi metamorfozę. W poprzednich latach przeprowadzono tu już kapitalny remont dachu. Odrestaurowana została też zabytkowa aula mieszcząca się na II piętrze. Jej remont był konieczny, bo we wrześniu 2017 r. w stropie pojawiły się dwie duże dziury. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, aulę wyłączono z użytku. To był spory problem dla szkoły, bo w auli odbywało się wiele imprez, np. Dni Nauki, ślubowania klas I, imprezy teatralne czy matury pisemne. Aula jest zabytkowa, więc remont był konserwatorski.