Most Uniwersytecki w Bydgoszczy. Otwarcia w tę środę nie będzie! Chociaż most jest już gotowy

Most gotowy do puszczenia ruchu

- Kończymy naszą dokumentację, jutro zostanie ona przekazana Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej - mówi we wtorek (25.01) Marek Gotowski, prezes bydgoskiej spółki "Gotowski". Należąca do niej firma Kormost prowadziła remont newralgicznej przeprawy .

Marek Gotowski dodaje: - W kolejności ZDMiKP, przyjmuje dokumentację i postępuje według własnych procedur, przygotowując otwarcie przeprawy. W grę wchodzie wiele aspektów dokumentacji, choćby sprawy bezpieczeństwa. My ze swojej strony wykonaliśmy prace, most jest gotowy do puszczenia ruchu. Myślę, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.