Bydgoszcz. Podpisano porozumienie z ratownikami medycznymi. Koniec protestu!

Przypomnijmy, że porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych zawarto w połowie minionego tygodnia między ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Piotr Dymon, przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, przyznał jednak, że to porozumienie w pełni go nie satysfakcjonuje. - To jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich ponad 4 lat. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie – stwierdził.

Z ministerialnego dokumentu wynika, że minimalny ryczałt za tzw. dobokaretkę wyniesie 40 zł plus 30 procent przywróconego po latach dodatku wyjazdowego za szkodliwe warunki pracy.

Mimo wynegocjowania nowych stawek, trwały rozmowy w poszczególnych rejonach kraju. W Bydgoszczy dyrekcja Wojewódzkiej Stacji pogotowia ratunkowego spotkała się z protestującymi ratownikami w ub. tygodniu, ale nie udało się porozumieć.