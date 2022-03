Co oznacza dla nas wojna za wschodnią granicą? Czy w Bydgoszczy można brać wojnę na zimno?

Ta wojna to dla nas, o czym codziennie przekonujemy się ze wzmożoną siłą, to także bezprecedensowy ruch dobroczynny Polaków, którzy ruszyli z humanitarną pomocą. Daliśmy uchodźcom wszystko, co mieliśmy: czas, pieniądze, wiedzę, dobre słowo, a czasem - często! - dach nad głową. Ta wojna ma jednak także swoje przełożenie gospodarcze, które nie pozwoli nikomu pomyśleć, że wojna to nie nasza sprawa. Bojkot okupanta, wsparcie niepodległej Ukrainy, to już dla szeregowych Polaków odczuwalny efekt - np. potężne wzrosty cen benzyny czy zwyżki kursu walut.