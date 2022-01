Czy wojewoda zapłaci za wykorzystanie bydgoskich strażników w pandemii? Sprawa w sądzie

Na początku stycznia br. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, ponownie wydał zarządzenie, które oddelegowuje bydgoskich strażników miejskich do walki z epidemią. To oznacza drugi miesiąc z rzędu, że strażnicy interweniują głównie w sprawach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. "Pozostałe działania wykonywane są w miarę możliwości w ramach posiadanych sił i środków. Prosimy bydgoszczan o wyrozumiałość." - brzmi oficjalny komunikat Straży Miejskiej Bydgoszcz. W praktyce w tej chwili finansowani przez samorząd Bydgoszczy strażnicy podlegają i wykonują rozkazy komendanta miejskiego policji.

Za polecenie wojewody płaci Bydgoszcz

Pierwsza taka sytuacja miała miejsce od 2 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. - Była to wówczas decyzja kierująca nas wyłącznie do walki z pandemią wydana przez wojewodę w trybie polecenia - mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik bydgoskich municypalnych. - Drugie takie polecenie wydano 13 października 2020, nie zostało ono oficjalnie odwołane...