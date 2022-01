Mniej pieniędzy na zabytki w Bydgoszczy. Na remonty dla prywatnych właścicieli tylko pół miliona zł

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych można składać do 15 lutego.

- To kwota mniejsza niż w poprzednich latach - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Miasto zostało zmuszone do ograniczenia wydatków ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów oraz drastyczne podwyżki cen energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz innych miejskich budynków - wyjaśnia prezydent.