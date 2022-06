Multimedialna fontanna na rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy. Jedni są zachwyceni, inni - krytykują

Bydgoszczan najbardziej przyciąga fontanna i pokaz świetlno-muzyczny. Nowa atrakcja budzi największy zachwyt odwiedzających rynek. Niektórym uczestnicy pokazów zwracają uwagę na nieodpowiednie ich zdaniem zachowanie dzieci i młodzieży.

– Byłoby fajnie gdyby chociaż podczas pokazów dzieci nie wbiegały i nie krzyczały, zresztą dorosłych też to się tyczy. (...) Byłam tam wczoraj z przyjaciółkami pierwszy raz i oglądać się nie dało taka była kołomyja. W ogóle ciekawe jak długo dysze będą działały, zważywszy na fakt, że dzieciaki na nich stają blokując przepływ wody – czytamy w komentarzu pod postem Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

Zdaniem drogowców obawy dotyczące stanu dysz są zupełnie bezzasadne. – To nie jest fontanna w zamkniętej niecce, tylko w pełni dostępna. Ma specjalną budową, została zaprojektowana w taki sposób, aby można było z niej w pełni korzystać. Fontanna nie jest tylko po to, żeby ją oglądać – to część placu, a nie wyodrębniony punkt. Większości mieszkańców to się podoba – zapewnia Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.