Na osiedlu Piaski w Bydgoszczy ma się pojawić ulica Pruszczańska. Oddalony o 30 km Pruszcz od 1 stycznia 2022 roku jest znowu miastem

Z wnioskiem o nadanie nazwy nowej drodze wewnętrznej w rejonie budowanych domów szeregowych oraz w zabudowie bliźniaczej wystąpił inwestor. Znajdują się one na skarpie po zachodniej stronie ulicy Smukalskiej, przed wjazdem do wąwozu na osiedle Piaski. Zespół do spraw Nazewnictwa Miejskiego zaproponował ulicę Pruszczańską. Decyzję w tej sprawie na najbliższej sesji - w środę, 26.01 - podejmie bydgoska Rada Miasta.