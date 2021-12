Orszak Trzech Króli 2022 przejdzie ulicami Bydgoszczy. Są pierwsze szczegóły przemarszu Justyna Tota

Po raz dziewiąty ulicami Bydgoszczy 6 stycznia 2022 r. przejdzie Orszak Trzech Króli. Król Baltazar pojedzie na wielbłądzie Gacku - zwierzę uwielbiane przez dzieci kolejny już raz będzie uczestniczyć w wydarzeniu w Bydgoszczy

Kacper, Melchior i Baltazar na koniach i wielbłądzie wyruszą ze Starego Rynku na spotkanie ze Świętą Rodziną. Towarzyszyć im będą kolorowe orszaki, które kolędując, przejdą głównymi ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej pw. św. W. a Paulo, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Tak będzie 6 stycznia podczas IX Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli, którego organizatorzy zachęcają każdego, a zwłaszcza dzieci do udziału w ulicznym widowisku.