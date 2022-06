Parlamentarzyści z okręgu bydgoskiego pokazali oświadczenia majątkowe. Ile zarabiają posłowie?

Sejm opublikował oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Musieli je złożyć do końca kwietnia, tego obowiązku dochowali wszyscy nasi przedstawiciele w Sejmie. Z oświadczeń możemy się dowiedzieć, jaki majątek udało im się zgromadzić, ile i gdzie zarabiają i w co najchętniej inwestują posłowie. Przejdź do galerii, by sprawdzić: