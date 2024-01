– Chodzi o stary las przy ul. Glinki za barakami mieszkalnymi w stronę płotu po byłym Zachemie. Teren jest przygotowywany do wycinki. Drzewa są zaznaczone czerwonymi znakami. Czeremchy są już wycinane. Lada dzień mogą zacząć się pracę – alarmuje pan Krzysztof.

W minionym tygodniu pilarze mieli wycinać na miejscu mniejsze krzaki i drzewa, co mieszkańcy uważają za przygotowanie do wjazdu większego sprzętu. – To miejsce spacerów, psiarzy, biegaczy, jeden z ostatnich fragmentów zieleni w tym rejonie. Nie jestem leśnikiem, ale drzewa wyglądają na zdrowe, a osłaniają osiedle przed parkiem przemysłowym i i hałasem – stwierdza pan Adam.

Nadleśnictwo Bydgoszcz wyjaśnia, że wycinka wynika z Planu Urządzaniu Lasu na lata 2022-2031. – To planowana rębnia, która jest pomyślana tak, żeby nie było dużych powierzchniowo wycinek. Wyciętych zostanie 13% drzewostanu, jaki tam jest. To normalna gospodarka leśna. Jest dostosowana, aby społeczeństwo nie było narażone na duże wycinki – wyjaśnia Benedykt Sadowski, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Bydgoszcz.