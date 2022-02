Radiowóz tylko do wożenia pijanych. Straż Miejska w Bydgoszczy ma nowe auto

Straż Miejska musi reagować na zgłoszenia dotyczące pijanych i transportować nietrzeźwe osoby, bo to jej zadanie wynikające z ustawy. - W tej chwili do tych celów wykorzystujemy dwa samochody, oba pochodzą z rocznika 2017, jeden ma 140 tys. km przebiegu, drugi 170 tys. - mówi rzecznik bydgoskiej straży miejskiej, dodając, że zakup specjalistycznego pojazdu był koniecznością.

W lipcu tego roku do bydgoskich strażników miejskich dotrze specjalny radiowóz przeznaczony tylko do transportu pijanych delikwentów zbieranych z ulic Bydgoszczy. - Przetarg został rozstrzygnięty, koszt auta to nieco ponad 169 tysięcy złotych, samochód to ford transit connect - informuje Arkadiusz Bereszyński, rzecznik bydgoskich municypalnych.

- Przewożenie nietrzeźwych, którymi w większości są osoby bezdomne, jest dość kłopotliwy; zdarza się, że osoby te po prostu nabrudzą - przyznaje Arkadiusz Bereszyński. - Każdorazowo po takim transporcie radiowóz jest poddawany całkowitej dezynfekcji w specjalistycznej firmie, co trwa nawet kilka dni, w czasie których auto jest wyłączone ze służby w mieście. A trzeba pamiętać, że taki transport nietrzeźwych to nie jest tylko zabranie ich z ulicy; potem trafiają na badania do szpitala, podczas których lekarz orzeka, czy stan zdrowia pozwala odwieźć ich do punktu wytrzeźwień w komisariacie policji na Wyżynach. Czasami bywają przypadki odwożenia delikwentów do miejsca zamieszkania.