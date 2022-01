Szczepienie przeciw COVID-19 w Bydgoszczy. Czy bydgoszczanie chętnie przyjmują kolejną dawkę?

Medycy przestrzegają, że nowy wariant koronawirusa – omikron – może spowodować bardzo duży wzrost liczby chorych i zachęcają, aby przyjmować dawkę przypominającą szczepionki. Czy apele trafiają do bydgoszczan?

Jak co weekend w Galerii Pomorskiej pojawiły się tłumy osób. Wejście do sklepów nie stanowiło problemu, a oprócz punktów gastronomicznych jedynym miejscem, w którym można było zobaczyć kolejkę, był punkt szczepień. Podobnie było także w poprzednich dniach. Dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 można przyjmować bez rejestracji, więc prawdopodobnie w przypadku wielu osób nie był to główny cel wizyty, lecz zrealizowany przy okazji zakupów w centrum handlowym.

Duży ruch każdego dnia widać także w jednym z dwóch punktów szczepień masowych w mieście, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Około 90 procent osób przychodzi na szczepienie „z marszu”, bez wcześniejszej rejestracji. Zainteresowaniem cieszy się dawka przypominająca, ale na miejsce trafiają także młodsze dzieci, które dopiero od niedawna mogą się zaszczepić. Również w innych punktach pracownicy potwierdzają, że codziennie zgłaszają się osoby, które chcą przyjąć trzecią dawkę.

Choć w wielu punktach widać wzrost zainteresowania szczepieniami, to zazwyczaj nie jest to równoznaczne z koniecznością długiego czekania na szczepionkę. W części z nich przez internetowe konto pacjenta lub telefonicznie można zapisać się na wizytę jeszcze tego samego dnia, a w innych czas oczekiwania również nie przekracza kilku dni.

Nie wszędzie widać wzrosty

– Zainteresowanie w ostatnim czasie trochę spadło. Szczepiliśmy dziennie 300-350 osób, do 400, a aktualnie jest to 200-250 – przekazuje nam Ewa Czepiel-Krakowiak, koordynatorka punktu szczepień masowych na Politechnice Bydgoskiej. Trend spadkowy zauważalny jest od początku stycznia. – Trzeba wziąć pod uwagę, że są ferie. Ludzie zaczynają wyjeżdżać – być może to za chwilę wróci do normy.

Dotychczas dawkę przypominającą przyjęło w województwie kujawsko-pomorskim 474 506 osób. To mniej niż w nieco liczniejszym woj. pomorskim – ponad 575 tys, ale zdecydowanie więcej niż w porównywalnych pod względem liczby ludności regionach – lubelskim (poniżej 380 tys.) i podkarpackim (powyżej 300 tys.).

W samej Bydgoszczy dawką przypominającą zaszczepiło się ponad 125 tys. osób. Choć powszechnie nazywa się ją trzecią, to taką jest dawka uzupełniająca – podawana osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca. Termin przypominająca jest trafniejszy z uwagi na to, że wypadku osób, które przyjęły preparat firmy J&J, jest to w praktyce druga dawka.

Paszporty mogą opóźniać szczepienia?