Takie są najlepsze second-handy w Bydgoszczy. Oto ranking internautów!

Najlepsze second-handy w Bydgoszczy. Gdzie ubierają się bydgoszczanie?

Jako że moda z minionych lat wraca do łask, obecnie w lumpeksach można zauważyć spory ruch i zainteresowanie produktami. Znajdziemy w nich odzież, obuwie i galanterię. Przedstawiamy najlepsze second-handy w Bydgoszczy.

Moda jest uniwersalna i wiele mówi o danej epoce. Lata 80. były szalonymi czasami w rytmie disco - to wtedy królowały kolorowe stroje i wymyślne fryzury, koniecznie w tapirze. Obecnie bliżej nam do szyku z lat 90. - szerokie spodnie, jeans, krótkie topy, luźne kurtki. Gdzie więc szukać modnych ubrań, które nie kosztują miliony? Odpowiedź jest prosta - w second-handach!

Oto najlepsze second-handy w Bydgoszczy. One cieszą się najlepszymi opiniami internautów!

Second-hand to słowo wzięte z języka angielskiego, co w wolnym tłumaczeniu oznacza - "z drugiej ręki". Termin ten określa więc odzież, która była już wcześniej używana. To właśnie na sprzedaży takich ubrań, butów, torebek i gadżetów opiera się działalność second-handów, dawniej określanych lumpeksami.

Dawniej, kiedy ktoś pochwalił się, że nosi rzeczy z lumpeksu, był wyśmiewany. Noszenie ubrań z second handu było powodem do wstydu. Teraz to się zmieniło, a second-handy coraz bardziej przypominają sklepy z markową odzieżą, którą możemy nabyć za naprawdę niewielkie pieniądze.