Zasady parkowania w nowym obiekcie przy ulicy Grudziądzkiej w Bydgoszczy. Ratusz twierdzi, że preferencji dla urzędników nie będzie

Parking przy ulicy Grudziądzkiej w części będzie funkcjonował jak pozostałe parkingi park and ride, a w części będą na nim obowiązywały zasady takie, jakie obowiązują w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. - Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała rady miasta sprzed 3 lat. Zakłada ona, że osoby kupujące bilet na usługi przewozowe w biletomatach na parkingach będą mogły parkować za darmo. Cena biletu na przejazdy komunikacją miejską będzie zależna od czasu parkowania i liczby pasażerów. Bilet uprawniający do poruszania się komunikacją miejską przez 1 godzinę kosztować ma 6 zł - przypomina Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. - Droższe bilety, np. uprawniające do korzystania z komunikacji miejskiej przez cały dzień, kosztować będą 12 zł (dla 1 lub 2 osób). Dostępne będą również atrakcyjne taryfy dla większej liczby pasażerów. Na przykład 5 osób będzie mogło podróżować autobusami i tramwajami przez cały dzień za 25,5 zł. Bilet na przejazdy będzie nabywało się jeszcze przed wjazdem na parking. Przy wyjeździe z parkingu konieczne zeskanowanie biletu, by szlaban podniósł się do góry. W takiej formule działać będzie połowa parkingu. Druga połowa będzie funkcjonować na zasadach ogólnych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania.