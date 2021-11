Bydgoszcz. Strefa płatnego parkowania droga nie tylko dla kierowców

- W pierwszym półroczu 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania w przedmiocie dzierżawy parkomatów - informuje Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Szacunkowy koszt utrzymania strefy płatnego parkowania po modernizacji to ok. 4,5 mln zł.

Karę też zapłacimy w parkomacie

W kwocie tej zamyka się koszt nowych maszyn, ich utrzymania i serwisu, koszt zatrudnienia obsługi strefy i m.in. operacji bezgotówkowych. Oznakowanie strefy to dodatkowe pieniądze. Nowe urządzenia na ulicach nie pojawią się od razu - będą wymieniane sukcesywnie.

Parkomaty będą zasilane energią słoneczną. Zapłacimy w nich kartą, będą także miały możliwość do wygenerowania e-biletu kodem QR. Co więcej, maszyny będą mogły sprzedawać bilety w oparciu o numery rejestracyjne samochodu. Karę też w nich zapłacimy - oczywiście z odpowiednią zniżką, jeżeli zrobimy to szybko.