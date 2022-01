Bydgoszcz. W tramwaju linii nr 2 o krok od epidemii. Zbulwersowani pasażerowie chcą zmian

Tłum i pandemia

- Od 8 stycznia br. byłam stałą pasażerką tramwaju linii 8. Trasa mojego przejazdu przebiega od ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do przystanku Garbary II. Nie korzystam z propozycji komunikacji zastępczej, ponieważ droga do pracy wydłużyła mi się o minimum 20 minut. Próbując różnych opcji dotarcia do miejsca pracy, wsiadłam ze swojego przystanku do tramwaju linii nr 2 z zamiarem dotarcia do Ronda Jagiellonów. Przystanek, na którym wsiadam na Kapuściskach, jest trzecim od początku trasy linii nr 2. Tramwaj przyjechał punktualnie o 6.30 rano, jednak wejście do tramwaju było już problematyczne na trzecim przystanku. Taki tłum ludzi, który jechał w tramwaju, jest trudny do przyjęcia w czasach przed pandemicznych, a w czasach pandemii i w obliczu piątej fali po prostu przeraża - relacjonuje czytelniczka.