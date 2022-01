Jak działa bydgoski program "Lokale na start"? Pandemia pogarsza sytuację w biznesie

Brakuje chętnych na uruchomiony w 2016 roku prezydencki program "Lokale na start". Praktycznie zerowe czynsze w miejskich budynkach miały pomagać przedsiębiorcom do otwierania biznesu. Niewielu z nich się na to decyduje.

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

O ziejącej pustkami ulicy Gdańskiej czy Dworcowej mówi się od lat. Sklepy i lokale usługowe utrzymują się w bydgoskim Śródmieściu niemałym wysiłkiem finansowym. Bardzo wiele lokali użytkowych - w większości należących do miasta - stoi pustych.

Lokale lepsze i gorsze

Administracja Domów Miejskich ma pod swoją pieczą ponad 900 lokali - albo usługowo-handlowych albo magazynowych. Są położone w dużej części w centrum Bydgoszczy, wiele z nich ma naprawdę atrakcyjną lokalizację. To o nie można się ubiegać, ale tylko w trybie przetargowym - umowę na wynajem na określony czas podpisuje ten przedsiębiorca, który da więcej. Są też lokale "niższej kategorii" - czy to gorzej położone, czy do częściowego remontu. W tym przypadku wystarczy złożyć ofertę miejskiej spółce i porozumieć się co do wysokości opłat.

W 2016 roku prezydent Bydgoszczy zdecydował o uruchomieniu programu "Lokale na start". Czynsz wynosi w nim 10 złotych za metr kwadratowy, ale w ramach promocji jest obniżany do złotówki na pierwsze dwa lata działalności. To w tej puli znajdują się te, które dwa razy nie zostały wynajęte po przetargach. Program miał zachęcić młodych przedsiębiorców do rozwijania biznesu.

Na razie jednak jest gorzej niż lepiej...

Pandemia i "Polski Ład"

Od początku obowiązywania programu ADM podpisała w sumie dwadzieścia umów na lokal w promocyjnej cenie. Część z nich już wygasła. Jak informuje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, obowiązuje 7 umów, 2 dzierżawców zrezygnowało z dzierżawy. W lutym tego roku ADM planuje przeprowadzić kolejne postępowanie. W ofercie znajdzie się 12 lokali.

- Stosownie do opinii ADM, wystąpienie epidemii wirusa SARS-CoV-2 spowodowało spadek zainteresowania programem "Lokale na start". Ponadto wpływ na jego atrakcyjność może mieć wprowadzony z początkiem 2022 roku program "Polski Ład". Stąd ocena funkcjonowania programu będzie możliwa w terminie późniejszym - uważa Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Program, który ma ożywić miasto

Przypomnijmy, że ratuszowi urzędnicy same założenia programu "Lokale na start" zachwalali: - Program może korzystnie wpłynąć na wizerunek miasta - zagospodarowane zostaną pustostany, a prowadzenie działalności biznesowej w dotychczas nieużytkowanych miejscach może wpłynąć na ożywienie danego obszaru miasta. To także oszczędności - ADM musi utrzymywać lokalne, na wynajęcie których nie ma chętnych. Symboliczna opłata za wynajem zachęci firmy do zagospodarowania tych miejsc.